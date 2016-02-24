أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: لا مشكلة في غياب ربيعة أمام بتروجيت

Google+ Print
الأهلي: لا مشكلة في غياب ربيعة أمام بتروجيت الأهلي: لا مشكلة في غياب ربيعة أمام بتروجيت

قلل محمد عبد العظيم المدرب العام للأهلي من تأثير غياب رامي ربيعة على دفاع الفريق في مواجهة بتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري بسبب الإيقاف.

ويغيب ربيعة عن مواجهة بتروجيت المقرر لها الأربعاء المقبل، للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث في التعادل مع المصري البورسعيدي أمس الثلاثاء 2-2.

وقال عظيمة للصحفيين: "لن يمثل غياب ربيعة مشكلة لدفاع الأهلي".

وأوضح "لدينا ثقة كبيرة في محمد نجيب وسعد الدين سمير لتحمل المسؤولية".

وأكمل "الأهلي يمتلك 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع وجميعهم على مستوى واحد ولديهم من الخبرة ما يكفى للتعامل مع أي منافس حتى وإن ابتعدوا عن المشاركات الرسمية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع