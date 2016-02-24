أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينفي توقيع عقوبة جديدة على غالي بسبب الشارة

Google+ Print
الأهلي ينفي توقيع عقوبة جديدة على غالي بسبب الشارة الأهلي ينفي توقيع عقوبة جديدة على غالي بسبب الشارة

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة على حسام غالي قائد الفريق، بعدما رفض ارتداء شارة القيادة بعد المشاركة كبديل في التعادل مع المصري البورسعيدي 2-2.

وشارك غالي في الدقيقة 58 من المباراة، وكانت النتيجة تشير لتقدم المصري 2-1.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "ما حدث أمر عابر لا يستوجب الوقوف عنده".

وتابع "ما أثير بشأن فرض عقوبات علي غالي غير صحيح، فهو شارك في المباراة والفريق متأخر في النتيجة وكان كل تركيزه منصب على المباراة لتعديل النتيجة وهو ما دفعه لعدم الاكتراث أو التركيز في ارتداء الشارة".

يذكر أن الأهلي قرر فرض غرامة مالية على غالي في بداية الأسبوع الجاري، بسبب ما بدر منه تجاه زميله حسين السيد في مران الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع