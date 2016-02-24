الأهلي ينفي توقيع عقوبة جديدة على غالي بسبب الشارة

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة على حسام غالي قائد الفريق، بعدما رفض ارتداء شارة القيادة بعد المشاركة كبديل في التعادل مع المصري البورسعيدي 2-2.

وشارك غالي في الدقيقة 58 من المباراة، وكانت النتيجة تشير لتقدم المصري 2-1.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "ما حدث أمر عابر لا يستوجب الوقوف عنده".

وتابع "ما أثير بشأن فرض عقوبات علي غالي غير صحيح، فهو شارك في المباراة والفريق متأخر في النتيجة وكان كل تركيزه منصب على المباراة لتعديل النتيجة وهو ما دفعه لعدم الاكتراث أو التركيز في ارتداء الشارة".

يذكر أن الأهلي قرر فرض غرامة مالية على غالي في بداية الأسبوع الجاري، بسبب ما بدر منه تجاه زميله حسين السيد في مران الفريق.