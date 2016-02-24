الأهلي: لا مشكلة في غياب ربيعة أمام بتروجيت

قلل محمد عبد العظيم المدرب العام للأهلي من تأثير غياب رامي ربيعة على دفاع الفريق في مواجهة بتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري بسبب الإيقاف.

ويغيب ربيعة عن مواجهة بتروجيت المقرر لها الأربعاء المقبل، للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث في التعادل مع المصري البورسعيدي أمس الثلاثاء 2-2.

وقال عظيمة للصحفيين: "لن يمثل غياب ربيعة مشكلة لدفاع الأهلي".

وأوضح "لدينا ثقة كبيرة في محمد نجيب وسعد الدين سمير لتحمل المسؤولية".

وأكمل "الأهلي يمتلك 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع وجميعهم على مستوى واحد ولديهم من الخبرة ما يكفى للتعامل مع أي منافس حتى وإن ابتعدوا عن المشاركات الرسمية".