حوارات جانبية بين "الفخرانى" وهيئة دفاعه حول موقفه القانونى بـ"الابتزاز"

اصطحب حرس مأمورية الترحيلات المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق إلى قاعة 4 بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية لحين بدء جلسة الاستئناف المقدم من جانبه على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

حرص الفخرانى على الجلوس على المقاعد المخصصة للمحامين، وأحاط به عدد من أعضاء هيئة دفاعه، وأخذوا يتناقشون حول موقفه القانونى والأسانيد التى سيتحدثون عنها خلال الجلسة، وسط حراسة مشددة من رجال الأمن.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.