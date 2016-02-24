النيابة تحدد 3 مارس لسماع أقوال جنينة فى بلاغات الزند

حددت النيابة العامة، جلسة 3 مارس المقبل لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لسماع أقواله فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة.

وتضمن البلاغ أن المستشار هشام جنينة، أدلى بأقوال وتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك فى نزاهتها، بأن زعم رصده وقائع فساد كبدت الدولة 600 مليار جنيه.

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