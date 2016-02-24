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القبض على كهربائى و5 آخرين لاتهامهم بالتنقيب على الآثار بأطفيح

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القبض على كهربائى و5 آخرين لاتهامهم بالتنقيب على الآثار بأطفيح القبض على كهربائى و5 آخرين لاتهامهم بالتنقيب على الآثار بأطفيح
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح من القبض على كهربائى مقيم بدائرة المركز بعد ورود معلومات بالتنقيب عن آثار داخل مسكنه، وبصحبته تاجر وموظف، ومحاسب بحوزته 182 ألف جنيه، خاصة بتمويل أعمال التنقيب، وعامل وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وربة منزل ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ المحكوم عليها فى قضية "ممارسة دعارة".

وبالمعاينة تبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد مكون من 3 غرف وصالة وأن أعمال الحفر تتم فى إحدى الغرف عبارة عن حفرة بقطر 1.5 متر مؤدية فى نهايتها إلى نفق طوله 7 أمتار يمر أسفل العقارات المجاورة وفى نهايته حفرة عمقها 3 أمتار وعثر بالمكان على أدوات حفر عبارة عن (3 فاس – 3 كوريك – 3 مقطف - - كوريك رفع يدوى – مجموعة من الحبال والعروق الخشبية)بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التنقيب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365