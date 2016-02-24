صور|«سامو زين»يغني ويلعب الكرة مع الأطفال في «واحد من الناس»

كتبت-إنجي لطفي

فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة يستضيف الاعلامى عمرو الليثى الفنان سامو زين ويكشف خلال اللقاء أسرار خاصة عن مسيرته المهنية فى مجال التمثيل والغناء، كما يطرق اللقاء الى اخراعماله الفنية، ويقوم خلال الحلقة سامو زين بزيارة مع عمرو الليثى الى دار الايتام والغناء مع الاطفال وادخال الفرحة السرور عليهم وايضاً لعب الكرة معهم.

ويكشف سامو زين خلال الحلقة نشأته حيث ولد في الكويت وهو من عائلة سورية ، بعد ان أنهى مدرسته الثانوية والتخرج، سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت. وهناك تزوج من امراة إنجليزية ولديه ابنة منها اسمها نغم. وبعد انتهاء دراسته هناك ونجاحه الفني لاقى إعجاب كبير من قبل الآخرين بصوته لذلك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني.

سامو زين عمل مهندسا للصوت في لندن لعدة سنوات لكنه عاد في نهاية المطاف إلى الكويت وبدأ عمله الخاص وبعد شهرته السريعة في عالم هندسة الصوت، قرر العديد المطربين العرب التعامل معه. وبعد نجاحه الكبير، قرر فتح فرع آخر في لندن ولكن فرصة لعبت أكبر دور في دخول سامو في عالم الفن والشهرة.

ويكشف سامو كيف دخل مجال الغناء عندما غنى لاول مرة في أحد المطاعم الشهيرة في لندن، وتلقى تصفيقا حارا من الجمهور، وأقاربه وأصدقائه الذين كانوا ينجذبون إلى طريقته وأسلوبه في الغناء. وقال أنه قرر بعد ذلك طرح ألبومه الأول “ميلى يا حلوة” ونجح الألبوم و بدأ الإعداد لألبومه الثاني مع أفكار جديدة لمدة عام كامل تحت اسم “أنا ليك”ثم كان ألبومه الثالث “قربي لي”

كما يتطرق سامو اى دخوله عالم السينما ولماذا تم اطلاق اسم سامو زين عليه بدل من أسامة والعديد من الاسرار الاخرى الذى يكشف عنها خلال الحلقة.