صور | انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء البرلمانات بالجامعة العربية

بدأ صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذى ينطلق اليوم، لمدة 48 ساعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 17 رئيسًا للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من 50 عضوًا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى.

ويأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلمانى العربى، تحت شعار «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية».

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، «التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية»، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربى، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وتعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، فى اليوم الثانى، للتداول حول دور المجالس والبرلمانات العربية فى تطوير منهجيات العمل العربى المشترك وتفعيل هياكله وآلياته ومؤسساته، ليعقبها خلسة ختامية يتم خلالها تلاوة إعلان المؤتمر الأول لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وسيتم التأكيد فى هذا البيان، على وجه الخصوص تأسيس العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتجديد مناهج العمل العربى المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى تطوير منظومة العمل العربى المشترك، وسيرفع إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. ويشكل هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية إضافة نوعية فى مسار تجديد مناهج العمل العربى بتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى إصلاح منظومة العمل العربى المشترك.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غدا الخميس بقصر الاتحادية.