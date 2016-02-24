السيسي: "لدينا نقص فى البنية التحتية.. وبنحاول يكون المواطن معزز مكرم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية انطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030: لدينا نقص فى البنية التحتية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر طرق نهاية العام الجارى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لدينا نقص حقيقى فى البنية التحتية، قائلا: "أصلا انتو عايشين جوا مصر مش وخدين بالكوا فيه نقص علشان كدة بنحاول نعمل دولة حقيقية والمواطن يبقى حاسسس أنه معزز مكرم ".

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