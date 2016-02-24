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برلمانى إيطالى سابق:إيطاليون قتلوا بإسبانيا والبرازيل ولم نر نفس ضجة ريجينى

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برلمانى إيطالى سابق:إيطاليون قتلوا بإسبانيا والبرازيل ولم نر نفس ضجة ريجينى برلمانى إيطالى سابق:إيطاليون قتلوا بإسبانيا والبرازيل ولم نر نفس ضجة ريجينى
علق "ماركو محمد"، عضو البرلمان الإيطالى السابق، ومقدم أحد البرامج فى إيطاليا، على ردود الأفعال العنيفة التى تجتاح روما، عقب مقتل الشاب "جوليو ريجينى"، بالاندهاش من الموقف المصعد ضد ، مستدلا على ذلك بحدوث تلك الواقعة فى أكثر من بلد قبل ذلك، ولم تشهد توجيه الرأى العام داخل بلاد القياصرة بهذ الشكل العدائى المتخذ ضد القاهرة، قائلا: "إن حادث قتل الإيطاليين تكرر سابقا فى البرازيل وإسبانيا إلا أنه لم يأخذ نفس ردود الأفعال تجاه مصر".

أضاف محمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك صورة ذهنية تكونت ، بعد هذا الحادث، لمصر فى السوق الإيطالى وهى أنها "دولة لا يوجد فيها أمن وغير مستقرة أمنية"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى مصر، بسبب وجود تقصير من جانب القائمين على السياحة فى التعامل مع السوق الإيطالى ليس إلا، وهو ما جاء على هامش مؤتمر "التخطيط من أجل النمو.. السياحة المصرية 2016 ".

وطالب ماركو بالمزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية المصرية – والإيطالية، لكشف غموض مقتل الشاب الإيطالى بالقاهرة، حتى يتم تغيير الصورة الذهنية المكونة فى فترة قصيرة جدا، عن مصر.


>- المدير التجارى لـ"ايدين فوجى": مقتل الشاب الإيطالى ليس سببا فى انخفاض الحركة السياحية لمصر.. والحجوزات تراجعت بنسبة 60%.. و100 مليون يورو حجم استثماراتنا.. وأطالب بتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج

- الداخلية: الشبهة الجنائية أو الرغبة فى الانتقام ضمن احتمالات مقتل "ريجينى"

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مصر 365

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