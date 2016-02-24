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السيسى: تم الانتهاء من 3 مطارات سعة كل مطار 1.7 مليون راكب

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السيسى: تم الانتهاء من 3 مطارات سعة كل مطار 1.7 مليون راكب السيسى: تم الانتهاء من 3 مطارات سعة كل مطار 1.7 مليون راكب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا ننشئ ميناء شرق التفريعة على أرقى مستوى، وهناك 9 شركات تعمل الآن، مؤكدا أنه خلال سنتين سيتم الانتهاء منه.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "رؤية 2030" اليوم، الأربعاء، أنه فى المطارات تم الانتهاء من 3 مطارات ونحصل الآن على العلامات الملاحية، وكل مطار سعته 1.7 مليون راكب.

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مصر 365

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