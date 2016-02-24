السيسى: تم الانتهاء من 3 مطارات سعة كل مطار 1.7 مليون راكب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا ننشئ ميناء شرق التفريعة على أرقى مستوى، وهناك 9 شركات تعمل الآن، مؤكدا أنه خلال سنتين سيتم الانتهاء منه.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "رؤية مصر 2030" اليوم، الأربعاء، أنه فى المطارات تم الانتهاء من 3 مطارات ونحصل الآن على العلامات الملاحية، وكل مطار سعته 1.7 مليون راكب.

- السيسى يدون ملاحظاته عن مشاكل الشباب بمؤتمر "رؤية مصر 2030"

>

- بالفيديو..السيسى : تخصيص 200 مليار جنيه لشبابنا ولن نمنع إقراض الشركات الكبيرة

>

- السيسى للمسئولين: "اسألوا عليا فى الجيش باشتغل مرة واحدة مش على مراحل"

>

- بالفيديو..السيسى: "هافضل أبنى وأعمر مصر لغاية ما تنتهى حياتى أو مدتى"

>

- رئيس الوزراء فى "رؤية مصر 2030": ننفذ إستراتيجية ترعى اقتصاد مصر.. نسبة البطالة 27%للذكور و44%للإناث ونسعى لتحقيق العدل الاجتماعى.. 75%من الموازنة للأجور والدعم.. ونوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية

>