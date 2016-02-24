السيسي: بنهاية 2017 سيكون إنتاجنا من الكهرباء يعادل إنتاج مصر فى تاريخها

وقال الرئيس السيسى: "علشان الصناعة وأى حد جاى يستثمر وعايز يعمل صناعة أقول له: اتفضل الكهرباء موجود"، وتساءل "كان مين هيجى والكهرباء بتقطع؟".
وتابع خلال كلمته بمؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء: "كان لازم يتعمل كده والموضوع انتهى ودلوقتى إحنا فى الإجراءات اللى على الأرض وبتخلص".
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