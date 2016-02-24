السيسي: بنهاية 2017 سيكون إنتاجنا من الكهرباء يعادل إنتاج مصر فى تاريخها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بنهاية عام 2017 سيكون إنتاج مصر من الكهرباء ما يعادل ما أنتجته مصر فى تاريخها، موضحا أن مشكلة الكهرباء لم تكن للمواطن فقط وأيضا للصناعة.

وقال الرئيس السيسى: "علشان الصناعة وأى حد جاى يستثمر وعايز يعمل صناعة أقول له: اتفضل الكهرباء موجود"، وتساءل "كان مين هيجى والكهرباء بتقطع؟".

وتابع خلال كلمته بمؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء: "كان لازم يتعمل كده والموضوع انتهى ودلوقتى إحنا فى الإجراءات اللى على الأرض وبتخلص".

- السيسى يدون ملاحظاته عن مشاكل الشباب بمؤتمر "رؤية مصر 2030"

- بالفيديو..السيسى : تخصيص 200 مليار جنيه لشبابنا ولن نمنع إقراض الشركات الكبيرة

- السيسى للمسئولين: "اسألوا عليا فى الجيش باشتغل مرة واحدة مش على مراحل"

- بالفيديو..السيسى: "هافضل أبنى وأعمر مصر لغاية ما تنتهى حياتى أو مدتى"

- رئيس الوزراء فى "رؤية مصر 2030": ننفذ إستراتيجية ترعى اقتصاد مصر.. نسبة البطالة 27%للذكور و44%للإناث ونسعى لتحقيق العدل الاجتماعى.. 75%من الموازنة للأجور والدعم.. ونوفر ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية

>