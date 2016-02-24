ألمانيا: طريقة جديدة لتأديب كارهي اللاجئين على الإنترنت

صورة على فيسبوك تَعِدُ اللاجئين بالحصول على هواتف مجانا، خلفت عاصفة من الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض المستخدمين المعادين للاجئين وجدوا في ذلك ما يغذي أفكارهم، لكن المنشور ليس كما يبدو في الواقع.

> العبارات العنصرية، المحرضة ضد الأجانب، والتي غزت المواقع الاجتماعية، هي نتاج جانبي "مثير للاشمئزاز" للنقاش العام الدائر حول أزمة اللاجئين في ألمانيا.

والآن قرصان إلكتروني مجهول الهوية يستعمل حيلا ضد المحرضين العنصريين.

صاحب حساب على فيسبوك يسمي نفسه أو نفسها "ميشا كيرلاخ" نشر صورة لقسائم خاصة بهواتف محمولة للاجئين مع شرائح اشتراك بقيمة 200 يورو (220 دولار). ويظهر على القسائم المزعومة شعار مكتب الرعاية الاجتماعية في مدينة كيمنتس الواقعة شرق ألمانيا. صاحب الحساب الساخط علق بأسلوب غير لائق يقول ما مفاده: "هل يحصلون على كل شيء من الدولة مجانا؟".

هذا المنشور تمت إعادة نشره عدة مرات على فيسبوك ومدونات تابعة لأنصار حركة بيغيدا الألمانية المعادية للإسلام. وكانت تعليقات هؤلاء أكثر صرامة وعنصرية من التعليق الأصلي.

تأديب للعنصريين

المنشور الخادع تحول بسرعة إلى ما يشبه حصان طروادة، يجذب الكثير من الناس لكنهم لا يعرفون حقيقة ما بداخله وأنه مصيدة، تتمثل في آلية تتكون من بيانات تبدو أنها جزء حقيقي من الموقع لكنها في الواقع مراقبة.

في هذه الحالة، من أعادوا نشر المنشور وجدوا أمام وجوههم صورة عليها عبارة "أنا نازي فارغ الرأس" وتحت الصورة تصريح يقول :"أنا أنشر موادا تحريضية على الإنترنت وأعيد نشر كل قذارة دون مراقبة محتواها".

رد على احتجاجات كلاوسنيتس

"ميشا كيرلاخ" كتب أو كتبت بأن الاحتجاجات المعادية للاجئين في كلاوسنيتس "كانت بحاجة إلى رد" مثل المنشور الخادع هذا الذي يستهدف "هؤلاء الأغبياء".

وكانت بلدة كلاوسنيتس، التي تقع في ولاية ساكسونيا والتي تستقبل لاجئين لأول مرة، عرفت مظاهرات شارك فيها حوالي 100 شخص كانوا يرددون "نحن الشعب" ويضايقون لاجئين كانوا بصدد الخروج من حافلة كانت تقلهم إلى المبنى الذي سيعيشون فيه.

"كيرلاخ" الذي يستعمل شعار مجموعة القراصة "أنونيموس" ينتقد كون كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو، يتم بدون تفكير."ليكن هذا درسا لكم، أنتم الأغبياء والعنصريون" يكتب القرصان الإلكتروني.

الشخص المجهول فتح هذا الحساب على ما يبدو خصيصا من أجل هذه الحملة.

>

>