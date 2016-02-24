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إرهابى داعشى يكشف عن مخطط لمهاجمة مدينة بن قردان التونسية

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إرهابى داعشى يكشف عن مخطط لمهاجمة مدينة بن قردان التونسية إرهابى داعشى يكشف عن مخطط لمهاجمة مدينة بن قردان التونسية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مسجل نشرته صفحة تحمل اسم '' قوة الردع الخاصة'' تضمن اعترافات لعنصر تابع لتنظيم داعش من تونس، حول التخطيط لمهاجمة مدينة بن قردان الواقعة جنوب شرقى تونس، والسيطرة عليها باستخدام مفخخات وسيارات مسلحة بمشاركة 200 شخص من التابعين للتنظيم.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية الأربعاء، أن الإرهابى م. م. غ. (25 عاما) تحدث عن كيفية وصوله إلى ليبيا عن طريق التهريب عبر الصحراء برفقة تونسيين آخرين، حيث أوضح أنه لدى وصوله إلى ليبيا، تم نقله إلى مكان يطلق عليه ''ورشة التمساح''، مسئول عنه شخص يدعى نور الدين، تونسى الجنسية أيضا، يتولى مهمة استقدام التونسيين إلى ليبيا.

وأضاف أن الشخص نفسه تولى تدريبه فى ''ورشة التمساح'' على استخدام السلاح، وتحديدا سلاح الكلاشينكوف والـ 'آر بى جى''، قبل نقله إلى "المضافة"، التى يتم فيها تجميع الذخيرة والسيارات بنية استخدامها فى هجمات لاحقا فى ليبيا وتونس.

وتابع الارهابى فى الفيديو المسجل أنه فى مرحلة أخرى تعرف على مسؤولين فى تنظيم داعش بليبيا، من ضمنهم تونسيون، مشيرا إلى أنهم يستقطبون الشباب لضمهم للتنظيم بهدف تكوين ما أسماه بـ 'المشاة' الذين سيشاركون فى الهجوم الذى كانوا يعدون له على مدينة بن قردان.
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مصر 365

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