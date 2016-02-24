بالصور.. مناقشة خطة حملة "طفولة بلا ألم وبلا أنيميا" فى كفر الشيخ

ترأس محمد الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعاً لمناقشة خطة عمل حملة "طفولة بلا ألم.. طفولة بلا أنيميا"، بحضور الدكتور صبرى الطويلة ممثلا عن نقابة صيادلة مصر

ويشارك فى الاجتماع الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة، والدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس النواب وممثلى الأوقاف والتربية والتعليم والإسعاف والمعمل الإقليمى بالصحة وممثلى شركة "ديفارت لاب " المشرف على الحملة .

وقال "الصيرة"، خلال الاجتماع، إنه سيتم تنظيم حملة توعية بالتزامن مع عمل حملة "طفولة بلا ألم.. طفولة بلا أنيميا"، تشارك فيها وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى عمداء كليات التربية والتمريض والخدمة الاجتماعية، للتوعية بأعمال الحملة للقضاء على الأنيميا عند الأطفال.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن الشركة المشرفة تجرى الفحوصات والتحاليل الطبية مجاناً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، على أن يتم تدشين الحملة فى 16 مارس المقبل، لعمل مسح شامل لأطفال المحافظة.

وأوضح "الصيرة" أن الأطفال هم هدف الحملة الرئيسى، على أن تشمل الوجبة المدرسية كافة العناصر الغذائية كأهم سبل مكافحة الأنيميا، ويتم ذلك وفق مقاييس صحية مناسبة تعمم على مستوى المحافظة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بقطاع الصحة، ومتابعة حملة "طفولة بلا ألم طفولة وبلا أنيميا" التى تنظمها نقابة صيادلة مصر تحت رعاية محافظ كفر الشيخ



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