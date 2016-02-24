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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو

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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو
تفقدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، أعمال رصف طريق الحسينى ديبونو بمركز ومدينة إدكو بطول 1750مترا، بتكلفة مليون و 305 آلاف جنيه ممولة من الصندوق الاجتماعى.

ويربط هذا الطريق بين طريق ترعة الكسور وطريق الحسينى البوصيلى، وذلك ضمن مجموعة من الطرق بمدن ومراكز المحافظة يتم رصفها بتمويل من البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل 10 ملايين جنيه.

يذكر أنه تم الانتهاء من رصف طريق جسر مصرف درشابه بالمحمودية وطريق الصفاصيف - الكفراوى بدمنهور وطريق أبوجازية محجوب بكفر الدوار، وطريق شريدح بالمحمودية بطول 1850 مترا، وطريق العتقا بإيتاى البارود بطول 1400 مترورصف طريق حسن قاسم بطول 400 متر وطريق عزبة الملك بإيتاى البارود بطول 600 متر، حيث تم الانتها ء من تلك الأعمال وتسليمها، وجارى العمل بطريق الرزاوية بأبوحمص بطول 1700 متر.
>أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو (1)

أعمال الطرق الفرعية بمركز إدكو (2)
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