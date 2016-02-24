بالصور.. انتهاء تطعيم نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ

انتهت الحملة القومية لشلل الأطفال بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، من تطعيم نصف مليون طفل من سن يوم وحتى 5 سنوات، وجابت الفرق المتنقلة شوارع مدن وقرى المحافظة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى بدأت يوم الأحد الماضى.

وقالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة القومية للتطعيم بدأت يوم الأحد، واستمرت حتى اليوم، وجابت الفرق الثابتة والمتحركة المنازل فى الريف والحضر بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات بمدن وقرى المحافظة.

وأضافت لميس المعداوى، أنه تم تطعيم نصف مليون و5 أطفال وطفلة من سن يوم وحتى سن 5 سنوات، وهى الفئة المستهدفة من حملة التطعيم.



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