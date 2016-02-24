بالصور.. افتتاح السوق الخيرى الخامس بكلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة مها محمود شفيق، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، والدكتور طه عبد الرحيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، اليوم، الأربعاء، السوق الخيرى الخامس لطالبات الكلية.

ويضم المعرض الملابس الجاهزة والرياضية بأسعار رمزية لطالبات الكلية والمقام بالقاعة الرئيسية بفرع الكلية بفلمنج، ويتمر المعرض حتى نهاية الأسبوع وهو المعرض الخيرى الذى يقام للعام الخامس على التوالى تحت إشراف إدارة الكلية وطالبات النشاط.

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