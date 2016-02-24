السيسي: الدولة المصرية كانت ولا تزال معرضة لتهديدات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الدولة المصرية كانت ولا تزال معرضة لتهديدات، مشيراً فى كلمته خلال احتفالية انطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه للشباب ومشاريعهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل التحديات التى ممكن نتكلم عليها والمخاطر لا يوجد لها أى قيمة بوحدة المصريين، محذرا " الدولة المصرية كانت ولا تزال معرضة للتهديد".

وأكد الرئيس السيسى أن ما يتم الآن هو محاولة لإحداث خلافات فى الدولة، قائلا "اللى بيتم دلوقتى إن ندخل الناس تتقطع مع بعض ومؤسسات الدولة مع بعض وفئات المجتمع مع بعض، ولن ينتهى هذه الأمر إلا بنجاحنا الحقيقى".

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