أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الفخرانى»يصل المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على حبسه فى قضية ابتزاز

Google+ Print
«الفخرانى»يصل المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على حبسه فى قضية ابتزاز «الفخرانى»يصل المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على حبسه فى قضية ابتزاز

المهندس حمدى الفخرانى

وصل منذ قليل المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لحضور جلسة الاستئناف المقدم من جانبه على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بالابتزاز واستغلال النفوذ.

حضر الفخرانى وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء، وفور وصوله تم إيداعه قفص الاتهام فى انتظار نظر جلسة الاستئناف.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا