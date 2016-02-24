«الفخرانى»يصل المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على حبسه فى قضية ابتزاز

وصل منذ قليل المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لحضور جلسة الاستئناف المقدم من جانبه على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بالابتزاز واستغلال النفوذ.

حضر الفخرانى وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء، وفور وصوله تم إيداعه قفص الاتهام فى انتظار نظر جلسة الاستئناف.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.