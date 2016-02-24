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السيسي: نرصد محاولات مستمرة لإسقاط الدولة

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السيسي: نرصد محاولات مستمرة لإسقاط الدولة السيسي: نرصد محاولات مستمرة لإسقاط الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن الدولة المصرية كانت معرضة لتهديد حقيقي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة ترصد محاولات لا تزال مستمرة من أجل إسقاط الدولة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر تدشين “رؤية 2030″، أنه يسعى للحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها واستكمال البناء والتنمية .

وأشار إلى أن مصر تعاني من نقص في البنية الأساسية ونسعى لتعويض هذا النقص، موضحا أن البنية الأساسية الموجود حاليا في مصر ليست بنية دولة.

وقال الرئيس السيسي، إنه تم الانتهاء من بناء 133 كوبري خلال الـ 20 شهرًا الماضية، مضيفا أن مشروعات تطوير الطرق بلغت تكلفتها 50 مليار جنيه.

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