ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة ووقف مصنعين بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملات تفتيشية على المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم أن الحملات إتخذت عدة إجراءات مرتبطة بمتابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية ، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين بها ، وفحص المنتجات ظاهريا، وسحب عينات للفحص للصلاحية والاستهلاك الآدمي .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، فى تصريحات صحفية، أنه تم التفتيش على 5 مصانع وكانت كمية المضبوطات 4 طن و215 كيلو جرام ما بين أغذية منتهية الصلاحية ، وأغذية مجهولة المصدر وبدون بيانات .

وأضاف أنه تم إعدام 310 كيلو جرام أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية ، وتم التوصية بايقاف تشغيل عدد 2 مصنع ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأوضح الدكتورعمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان إتباع إجراءات الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال إن هذه الحملات تأتي فى إطار الجهود المنتظمة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة الغذاء حرصاً على الصحة العامة للمواطنين ، وحمايتهم من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحة المواطن وسلامته ،وذلك من خلال تبنى سياسة وقائية استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة .