تأجيل محاكمة متهمي تجمهر وثأر أوسيم لجلسة 31 مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 12 متهما، اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، أسفر عن مقتل مجني عليه لوجود خصومة ثأرية، شرعوا في قتل اثنين من بينهما طفل، وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة «أوسيم» بالجيزة، والتي تحمل رقم 14494 لسنة 2015، وذلك لجلسة 31 مارس المقبل لسماع أقوال شهود النفي.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار ضابط المباحث بعد تغيبه عن الحضور للإدلاء بأقواله، صدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه، حيي عبد المنعم، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود خصومة ثأرية بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.