أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل محاكمة متهمي تجمهر وثأر أوسيم لجلسة 31 مارس المقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة متهمي تجمهر وثأر أوسيم لجلسة 31 مارس المقبل تأجيل محاكمة متهمي تجمهر وثأر أوسيم لجلسة 31 مارس المقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 12 متهما، اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، أسفر عن مقتل مجني عليه لوجود خصومة ثأرية، شرعوا في قتل اثنين من بينهما طفل، وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة «أوسيم» بالجيزة، والتي تحمل رقم 14494 لسنة 2015، وذلك لجلسة 31 مارس المقبل لسماع أقوال شهود النفي.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار ضابط المباحث بعد تغيبه عن الحضور للإدلاء بأقواله، صدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في  تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه، حيي عبد المنعم، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود خصومة ثأرية بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا