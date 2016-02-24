وزير الصحة :طالبنا البنك المركزي توفير اعتمادات لاستيراد حقن«RH»

خاطب الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لسرعة توفير العملة اللازمة لفتح اعتمادات مالية تكفي لاستيراد كميات من مستحضر «RH» تغطي الاحتياجات لمدة شهرين حيث أنه من المتوقع وصول هذه الكميات خلال 15 يوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مخاطبة وزير الصحة لمحافظ البنك المركزي جاءت بعد النقص في مخزون حقن «RH» من السوق المصري حيث يواجه مستوردي هذا المستحضر صعوبة في استيراده بسبب نقص العملة.

جدير بالذكر أنه يتم توفير حقن «RH» للسيدات الحوامل من مرضى العلاج على نفقة الدولة وذلك من خلال الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التابعة لفاكسيرا .

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان حصولها على موافقة الصندوق السعودي للتنمية بدعم مشروع لقاحات أنفلونزا الطيور المزمع إنشاءه بمجمع فاكسيرا الصناعي بمدينة 6 أكتوبر بمبلغ 4,5مليون دولار وذلك من خلال المنحة المقدمة للحكومة المصرية .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا المبلغ سيتم تخصيصه لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات الصيدلية للمصنع .

وأشار مجاهد إلى أنه قد سبق تخصيص مبلغ 5,78 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي لتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذا المشروع الحيوي .

وأضاف مجاهد أن المشروع سينتج حوالي 400 مليون جرعة سيتم زيادتها إلى 800 مليون جرعة تغطي 70% من الاستهلاك المحلي.