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تركيب 716 كشافًا بـ4 قرى في «أبنوب» بأسيوط

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تركيب 716 كشافًا بـ4 قرى في «أبنوب» بأسيوط تركيب 716 كشافًا بـ4 قرى في «أبنوب» بأسيوط

أرشيفية

أسفرت الحملات التموينية التي شنتها الجهات التنفيذية بمركز ومدينة أبنوب، عن تحرير 316 محضر تمويني وإشغال طريق ورفع 1436 طن قمامة وإزالة 13حالة تعد على الأراضي الزراعية، إضافة إلى تركيب 716 كشافا لـ 4 قرى بالمركز ودهان وتطوير مداخل 3 قرى خلال 15 يوم، صرح بذلك أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وأكد عبد السلام، دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ الإقليم، وتوجيهاته بالحفاظ على النظافة العامة في الشوارع والعمل على رفع الإشغالات من الطرق والميادين وإزالة أي حالات تعد على الأراضي الزراعية.

وقال رئيس المدينة: إنه تم دهان وتطوير مداخل 3 قرى بتكلفة بلغت 5 آلاف جنيه وتضم  «مدخل قرية بني إبراهيم الشرقي والغربي – ومدخل قرية السوالم البحرية – ومدخل جزيرة بهيج »وجار استكمال الدهانات بقرية بني محمد

وأضاف أنه تم تركيب كشافات لبعض القري وهى « قرية بني إبراهيم بواقع 216 كشاف وقرية الحمام بواقع 150 كشافا إضافة إلى تركيب 350 كشافا بقريتي المعابدة وبني محمد.

وأشار إلى  أنه تم المرور على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث تموين أسيوط ومديريتي الطب البيطري والصحة وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة تموينية تنوعت مابين عدم وجود شهادات صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع 50 إسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء كما أنه تم ضبط مصنع تعبئة العصائر وتقيلده لماركات مختلفة وضبط كميات من العبوات منتهية الصلاحية لبيعها بالأسواق.

وأوضح أنه تم التعاون مع شرطة المرافق بأسيوط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارة مباحث وقوات الأمن والمرور لرفع الإشغالات بالطريق العام والشوارع بالمركز والتي تعوق حركة المرور وتم تحرير 297 محضر إشغال للمحال العامة والباعة الجائلين.

وبقطاع النظافة تم رفع 1436 طن مخلفات من الشوارع والأحياء ورفع0 12 طن من مخلفات ترعة السنط بقرية بني محمديات مضيفا أنه تم أيضا إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مدينة أبنوب وبقرية المعابدة.

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