بالصور.. سقوط تشكيل عصابى من الأطفال سرق 17 دراجة نارية بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة بالدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى ارتكب 17 جريمة سرقة لدراجات نارية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات عن وقائع سرقات للدراجات النارية من الشوارع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز، وتمكن من تحديد مرتكبى وقائع السرقة، وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدرجات النارية.

وتم ضبط المسروقات والمتهمين، وهم "محمد.ص.ن" 14 عامًا، سابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة"، و"عمرو.ج.ط" 15 عامًا، سبق اتهامه فى قضيتى سرقة، و"محمد.ك.ح" 18 عامًا، وشهرته محمد كوكو، سبق اتهامه فى 17 قضية "سرقة".

تم تحرير المحضر رقم 80 أحوال، وجارٍ عرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، واتخذت مديرية الأمن إجراءات النشر عن الدراجات النارية المضبوطة غير المبلغ بسرقتها، للوصول إلى أصحابها.

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