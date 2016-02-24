وصول فريق طبى من "صحة الشرقية" لمتابعة حالة التلاميذ المسممين بمنيا القمح

قال الدكتور خالد فوزى، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة فى الشرقية، إن فريقا من مفتشى الأغذية وصل إلى مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح، للوقوف على أسباب تعرض 12 تلميذا لحالة إعياء ومغص شديد عقب تناول وجبة خلال حصة النشاط المدرسى.

كان أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن سبب الإعياء التى تعرض له تلاميذ مدرسة السلام بقرية النعامنة بمنيا القمح، هو تناولهم وجبة "جنبة قريش و طماطم" خلال حصة التدبير المنزلى، قامت المدرسة بشرائها من السوق .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن عدد المصابين 12 تلميذا بالصف السادس الابتدائى و بينهم 2 بالصف الخامس، معظهم من البنات، موضحا أن المدرسة خصصت 21 جنيها لممارسة النشاط المدرسى، فقامت المدرسة بشراء الجبنة من السوق للتلاميذ، والذين تعرضوا لحالة إعياء عقب تناولها.

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم إخطارا، يفيد بنقل 12 تلميذا لمستشفى السعديين المركزى، نتيجة تناولهم وجبة غذائية مسممة، وانتقل فريق من مديرية الصحة إلى موقع المدرسة لفحص الواقعة ومعرفة السبب الحقيقى وراء التسمم.