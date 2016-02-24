بدء إجراءات توزيع كروت البنزين على أصحاب الـ"توك توك" بالمنيا

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية من خلال توزيع كروت البنزين على أصحاب "التوك توك" بالمحافظة، بهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسريبها لغير المستحقين حماية للمال العام، مع الالتزام بعدم تحديد كميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية، حيث سيحصل المواطنون على أى كميات يطلبونها من السولار أو البنزين، وبالأسعار المعتادة دون أى تغيير.

وأضاف أن المحافظة عقدت اجتماعا موسعا بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامية محرز منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية، وممثلين لوزارة المالية وممثل شركة "إى فاينانس" ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التنمية القرية بالمحافظة ومديرى مراكز معلومات التنمية المحلية ومدير إدارة المرور.

وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة، خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على اختيار مكان فى كل مركز لاستقبال أصحاب التوك توك وتسليمهم الكروت مع إحضار صور من البطاقة الشخصية وعقد شراء المركبة، ورقم الشاسية وليس هناك أية تكلفة مالية.

من جانبها، قالت سامية محرز منسق المشروع، إنه تم تطبيق المنظومة فى 6 محافظات، وهى الفيوم والغربية والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية، وقد لاقت المنظومة إقبالا كبيرا فى تلك المحافظات.

وكانت الحكومة قد بدأت تسليم كروت الوقود لأصحاب التوك توك لأول مرة بمحافظة الفيوم فى مركزى أبشواى وسيلا، تمهيدًا لبدء تعميمه على باقى المحافظات، حيث يمكن لأصحاب التوك توك استلام كارت الوقود من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات.

وكان الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، أعلن عن الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة، بمجموع 5.7 مليون كارت، تمثل 100% من المركبات المسجلة.