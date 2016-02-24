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ديلى ميل: الخمور تسبب 60 مرضا وتناول كأس واحدة يعرضك لسرطان الثدى

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ديلى ميل: الخمور تسبب 60 مرضا وتناول كأس واحدة يعرضك لسرطان الثدى ديلى ميل: الخمور تسبب 60 مرضا وتناول كأس واحدة يعرضك لسرطان الثدى
كشف تقرير طبى منشور بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تناول الخمور والمشروبات الكحولية ولو بكميات قليلة يعرض صحة الإنسان للخطر، وأنه لا وجود لما يعرف بالحد الآمن لتناول الكحوليات، وذلك حسبما أكدت الخبيرة البريطانية سالى نورتن، والمتخصصة فى جراحات السمنة بالمنظار.

وأكدت الدكتورة سالى نورتن أن تناول الخمور يرفع فرص الإصابة بأكثر من 60 مرضا مختلفا، وتشمل العديد من أنواع السرطان وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد والاكتئاب، بالإضافة إلى زيادة السعرات الحرارية والإصابة بالسمنة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم بالمستشفيات نتيجة تناول الكحوليات قد تضاعف خلال العقد الماضى، وارتبط بحدوث وفاة أكثر من 9000 شخص داخل المملكة المتحدة.

وكشف التقرير النقاب عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن تناول كأس واحد من المشروبات الكحولية خلال اليوم يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، وهو ما يعد أمرًا صادمًا للكثيرين ممن يعتقدون أن تناول كميات قليلة من الخمور له فوائد صحية.

ولفت التقرير إلى أن الإفراط فى تناول الخمور وتناول 3 كئوس أو أكثر خلال اليوم يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، بالإضافة إلى ضعف الذاكرة وضعف التركيز واضطرابات النوم وتضرر الحياة الجنسية وارتفاع فرص الإصابة بالعقم.
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