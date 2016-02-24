ضبط عاطلين وبحوزتهما 130 كيلو حشيش و50 ألف قرص مخدر فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 130 كيلو حشيش و50 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة الباجور مفادها قيام كل من "سعيد . ج . ع . عاطل" مسجل شقى خطر، ومطلوب التنفيذ عليه فى جناية مخدرات بمركز بنها – محافظة القليوبية.. وجنحة سرقة بقسم السلام – محافظة القاهرة، ومحمد . ج . ع . ر .. عاطل "مدرج جنائيا" والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا وجميعهم مقيمين بدائرة مركز الباجور بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز والقرى المجاورة .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية وبرئاسة اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز الباجور برئاسة المقدم سامح العنتبلى رئيس المباحث والنقباء محمد على وغمر الحداد معاونى المباحث وتمكنت من ضبط المذكوران وبحوزتهما 526 فرشا لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 130 جراما تقريبا، (50000 ) قرص عقار الترمادول المخدر، وسلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم"، وسلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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