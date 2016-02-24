مصدر:وجبة جبنة قريش وطماطم فى حصة تدبير منزلى وراء تسمم 12 تلميذا بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن سبب حالة الإعياء التى تعرض لها تلاميذ مدرسة السلام الابتدائية بقرية النعامنة فى منيا القمح، هو تناولهم وجبة جنبة قريش وطماطم خلال حصة التدبير المنزلى، قامت المدرسة بشرائها من السوق.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع"، أن عدد المصابين 12 تلميذًا بالصف السادس الابتدائى، وبينهم 2 بالصف الخامس، معظهم من البنات، موضحًا أن المدرسة خصصت 21 جنيها لممارسة النشاط المدرسى، فقامت المدرسة بشراء الجبنة من السوق للتلاميذ، مما أدى لتعرضهم لحالة إعياء عقب تناولها.

تلقى وكيل وزارة التربية التعليم إخطارا، يفيد بنقل 12 تلميذا لمستشفى السعديين المركزى، نتيجة تناولهم وجبة غذائية مسممة، وانتقل فريق من مديرية الصحة إلى موقع المدرسة لفحص الواقعة ومعرفة السبب الحقيقى وراء التسمم.