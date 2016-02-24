تقرير في الجول - ماكليش ومارتن يول.. كيف كانت مواجهاتهما السابقة قبل الأهلي والزمالك؟

جمعتهما الأراضي العالمية من قبل، لكن المواجهة في الدوري المصري ستكون مختلفة.

أليكس ماكليش ومارتن يول، كلاهما ذو تاريخا كبيرا في عالم التدريب، وكليهما بات قريبا من تولي أحد قطبي الدوري المصري.

مارتن يول اقترب بشدة من تدريب الأهلي بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة، وفي المقابل أصبح أليكس ماكليش على بعد خطوة من التوقيع الرسمي للنادي الزمالك.

وإن أتم الفريقان تعاقديهما مع المدربان بشكل رسمي، فلن تكون مواجهتهما هي الأولى خلال مسيرتيهما، إذ أنهما التقيان سويا من قبل في الدوري الإنجليزي.

أليكس ماكليش كان مدربا لأستون فيلا، فيما كان مارتن يول مدبا لفولام في موسم 2011/2012.

وفي هذا الموسم التقى المدربين في مناسبتان، انتهت المواجهة الأولى على أرض فولام الذي يقوده مارتن يول بالتعادل السلبي.

إيابا اختلفت الأمور قليلا، وعلى أرض أستون فيلا فاز أصحاب الأرض فريق أليكس ماكليش على نظيره مارتن يول مدرب فولام بهدف مقابل لا شيء.

هدف المباراة الوحيد كان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من تصويبة لجاري جاردنر تصدى لها شوارز، وتابعها فايسمان برأسية في المرمى.

تفوق أليكس ماكليش على مارتن يول هذا الموسم كان في نتيجة المباراتين اللتان جمعتهما، لكن مارتن يول تفوق في ترتيب الفريقين نهاية الموسم، إذ أن فولام أنهى الموسم في المركز التاسع برصيد 52 نقطة، فيما أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الـ 16 برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن بولتون صاحب المركز الـ 18 والذي هبط به للدرجة الأدنى.