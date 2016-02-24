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استعدي لانطلاقة أسبوع الموضة في ميلان

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الأربعاء 24-02-2016 09:45

بعد أن انتهت عروض أسابيع الموضة في مدينة لندن واتسمت بطابع عصري مميز في يومه الأخير بعروض أماندا ويكيلي Amanda Wakeley وماذر اوف بيرل Mother of Pearl تنتقل عروض الأزياء إلى ميلانو لتبهرنا بعروض مميزة من اليوم الأول.
تنطلق عروض ميلان اليوم بجدول عروض مزدحم بدور الأزياء الإيطالية الشهيرة مثل غوتشي Gucci و البيرتا فيريتي Alberta Ferretti وروبيرتو كفالي Roberto Cavalli ليتبعها عرض فندي Fendi و بوتشي Pucci وبرادا Prada في اليوم التالي.
كما أننا موعودون بأجمل العروض الإيطالية خلال الأيام المقبلة ففي اليوم الخامس من أسبوع ميلان يقام عرض دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana وعرض جورجيو أرماني Giorgio Armani في اليوم الأخير.
انتظري معنا أجمل العروض الأنيقة لموسم خريف وشتاء 2016 من ميلانو.

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سيدتي