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السيسى للمسئولين: "اسألوا عليا فى الجيش باشتغل مرة واحدة مش على مراحل"

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السيسى للمسئولين: "اسألوا عليا فى الجيش باشتغل مرة واحدة مش على مراحل" السيسى للمسئولين: "اسألوا عليا فى الجيش باشتغل مرة واحدة مش على مراحل"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن عدم تخصيص أماكن للشباب بالمناطق الصناعية يؤثر سلبا على خططنا لتنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن تأسيس الكيانات الصناعية سيسهم فى تقدمنا، وإذا تم ما نتحدث فيه بدمياط منذ العام الماضى لكنا سلمنا ألف ورشة للشباب، معلقًا: "اسألوا عليا فى الجيش أنا باشتغل مرة واحدة مش على مراحل".

وأضاف الرئيس خلال حفل تدشين رؤية 2030 بمسرح الجلاء، "بنعمل عمل متقن متكامل محترم نتصدى لمشاكلنا نقوم بحلها، وغير كده لن يكون هناك أمل، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة تقدر تعمل كل حاجة".


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