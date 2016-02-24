30 مارس.. بدء محاكمة تيمور السبكى بتهمة سب نساء الصعيد بـ"جنح الغردقة"

حددت النيابة العامة بالغردقة، جلسة 30 من مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى، لاتهامه بسب وإهانة نساء الصعيد، وذلك أمام محكمة الجنح بالغردقة.

كان أحد المحامين تقدم بدعوى سب وقذف مباشرة ضد تيمور السبكى "أدمن صفحة يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اتهمه فيها بسب وإهانة نساء مصر من خلال برنامج تليفزيونى.

كما تضمنت الدعوى إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واتهامة لنساء الصعيد بالخيانة.

- محامى تيمور السبكى: لن نسدد أى كفالة ليستمر موكلى بالسجن حفاظا على حياته

>