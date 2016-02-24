بالفيديو..السيسى لـ"المصريين": "بتحبوا مصر صحيح.. اسمعوا كلامى أنا بس"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى المصريين قائلا فيها: "بتحبوا مصر صحيح.. اسمعوا كلامى أنا بس".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته بمؤتمر "رؤية مصر 2030" اليوم، الأربعاء: "بكلم محدودى الدخل اللى خايفين على أن بلدهم تضيع منهم، واحنا فى تحد كبير وهنحط إدينا فى إيد بعض وطول ما المصريين كتلة واحدة هنقدر نعمل كل اللى احنا عايزينه، واللى عايزين نعمله خير وسلام وبناء".

وخاطب "السيسى" طارق عامر، محافظ البنك المركزى: "عايز اعمل أحسن حى (مال وأعمال) فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة".

واختتم "السيسى" كلامه فى فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء، برسالة إلى المصريين قائلا: "إن لم نكن جميعا بجانب بعضا البعض هتكون المهمة صعبة على المصريين، ومتدوروش على المكسب القريب ولازم نتحمل لأجل خاطر أولادنا وأحفادنا".

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