رئيس البرلمان البحرينى: الدول العربية تتعرض للابتزاز بشكل ممنهج

قال رئيس البرلمان البحرينى، أحمد بن إبراهيم الملا، أن الدول العربية تواجهه مواقف حقوقية منحازة من مؤسسات سياسية تسعى للابتزاز والضغط على هذه الدول بشكل ممنهج، لافتا إلى أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية التى تسعى لإعادة الشرعية فى اليمن بقيادتها للتحالف العربى.

وأضاف "المُلا" خلال كلمة بلاده بالمؤتمر الأول للبرلمانات العربية، المنعقد الآن بالجامعة العربية، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، أن الإرهاب أصبح ظاهرة تورط فيها الجميع والتى يدعمها عدد من الدول العربية المعروفة بتهديد الوحدة العربية مطالبا الدول العربية بالتصدى لتلك المخططات.

وأكد أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، مشيراً إلى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، مطالبا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، كما توجه بالتحية إلى الشعب المصرى على استضافة المؤتمر فى إطار سعيه إلى حفظ الوحدة العربية.

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