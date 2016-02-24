أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان البحرينى: الدول العربية تتعرض للابتزاز بشكل ممنهج

Google+ Print
رئيس البرلمان البحرينى: الدول العربية تتعرض للابتزاز بشكل ممنهج رئيس البرلمان البحرينى: الدول العربية تتعرض للابتزاز بشكل ممنهج
قال رئيس البرلمان البحرينى، أحمد بن إبراهيم الملا، أن الدول العربية تواجهه مواقف حقوقية منحازة من مؤسسات سياسية تسعى للابتزاز والضغط على هذه الدول بشكل ممنهج، لافتا إلى أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية التى تسعى لإعادة الشرعية فى اليمن بقيادتها للتحالف العربى.

وأضاف "المُلا" خلال كلمة بلاده بالمؤتمر الأول للبرلمانات العربية، المنعقد الآن بالجامعة العربية، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، أن الإرهاب أصبح ظاهرة تورط فيها الجميع والتى يدعمها عدد من الدول العربية المعروفة بتهديد الوحدة العربية مطالبا الدول العربية بالتصدى لتلك المخططات.

وأكد أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، مشيراً إلى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، مطالبا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، كما توجه بالتحية إلى الشعب المصرى على استضافة المؤتمر فى إطار سعيه إلى حفظ الوحدة العربية.

رؤساء البرلمان (1)

رؤساء البرلمان (2

رؤساء البرلمان (3)

رؤساء البرلمان (4)

رؤساء البرلمان (5)

رؤساء البرلمان (6)

رؤساء البرلمان (7)

رؤساء البرلمان (8)

رؤساء البرلمان (9)

رؤساء البرلمان (10)

رؤساء البرلمان (11)

رؤساء البرلمان (12)

رؤساء البرلمان (13)

رؤساء البرلمان (14)

رؤساء البرلمان (15)

رؤساء البرلمان (16)

رؤساء البرلمان (17)

رؤساء البرلمان (18)

رؤساء البرلمان (19)

رؤساء البرلمان (20)

رؤساء البرلمان (21)

رؤساء البرلمان (22)

رؤساء البرلمان (23)

رؤساء البرلمان (24)

رؤساء البرلمان (77


>- بدء توافد المشاركين بمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية على الجامعة العربية
>

- على عبد العال يدير الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية
>

- اليوم.. على عبد العال يشارك فى مؤتمر رؤساء الهيئات البرلمانية العربية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة