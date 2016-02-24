رئيس البرلمان العراقى: الإعلام الطائفى الممنهج يتحمل وزر سفك الدماء

قال الدكتور سليم الجبورى، رئيس البرلمان العراقى، إن ما نستشعره جميعًا من خطر يحيط بالأمة العربية باستهداف فى الداخل والخارج، يستلزم جهدًا عسكريًا ومعلوماتيًا واحدًا لوأد مصادر دعم الارهاب والاجهاز عليها، مشددا على ضرورة وجود خطط حماية ملزمة لمواجهة نقمة الارهاب.. وتابع: "إعلام الإرهاب، والإعلام الطائفى الممنهج يتحمل وزر سفك الدماء".

وأكد رئيس البرلمان العراقى، خلال كلمته بالمؤتمر الاول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية المنعقد اليوم الاربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، على حاجة الدولة العربية إلى حزمة إجراءات قانونية موحدة لحماية شعوبها من الفقر والجوع حتى لا يرتمون فى أحضان الإرهاب، مشيرا إلى أن حماية الأمن القومى العربى لن يتحول من الأمنيات إلى الواقع إلا بتفعيل كامل لمنظومة الدفاع العربى المشترك للحد من انتهاكات الأمن القومى العربى.