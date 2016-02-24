سقوط 5 عاطلين وعاملة بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى حملة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 5 عاطلين من تجار ومتعاطى المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم ثان بضبط "محمد. أ" 23 سنة عاطل مقيم منشية الشهداء ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته (8) قطع من مخدر الحشيش وزنت (90 جراما)، وتليفون محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد من ضبط "رمضان. ا" 28 سنة عاطل مقيم فنارة دائرة مركز فايد، سبق اتهامه فى (13) قضية بتهم "سرقات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى (6) قضايا بتهم "سرقات"، بلغ إجمالى العقوبة فيها بالحبس 5 سنوات، وبحوزته (110) أقراص مخدرة، ومبلغ مالى 190 جنيها، وتليفون محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير من ضبط "محمد. ر" 33 سنة عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير، سبق اتهامه فى (14) قضية بتهم " تبديد، سرقة، مشاجرة"، وبحوزته (18) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 100 جنيه، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما ألقى ضباط وحدة مباحث التل الكبير القبض على "محمود. ر" 23 سنة عاطل مقيم الغرابوة دائرة المركز، وبحوزته (10) أقراص مخدرة، ومبلغ مالى قدره 10 جنيهات، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، من ضبط "مصطفى.غ" 50 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان، و"شهيرة. خ" 25 سنة عاملة مقيمة أبوبلح دائرة مركز أبوصوير، وبحوزتهما لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (15 جراما)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.