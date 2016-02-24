"جنايات سوهاج" تخلى سبيل 3 من عناصر الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العزيز فاروق، وسكرتارية خالد سلامة، إخلاء سبيل 3 من عناصر الإخوان، بضمان محال إقامتهم، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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