أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جنايات سوهاج" تخلى سبيل 3 من عناصر الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف

Google+ Print
"جنايات سوهاج" تخلى سبيل 3 من عناصر الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف "جنايات سوهاج" تخلى سبيل 3 من عناصر الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العزيز فاروق، وسكرتارية خالد سلامة، إخلاء سبيل 3 من عناصر الإخوان، بضمان محال إقامتهم، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365