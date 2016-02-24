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نيابة الأموال العامة تستدعى مسئولى شركة المحمودية حول مشروع مؤسسة الزكاة

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نيابة الأموال العامة تستدعى مسئولى شركة المحمودية حول مشروع مؤسسة الزكاة نيابة الأموال العامة تستدعى مسئولى شركة المحمودية حول مشروع مؤسسة الزكاة
أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، باستدعاء المسئولين من شركة المحمودية للمقاولات عن تنفيذ مشروع إسكان فى منطقة مؤسسة الزكاة، على خلفية تورطهم فى إهدار المال العام.

وكشفت التحقيقات، أنه تم اكتشاف عقب تسليم المشروع فى الصرف الصحى، مما تسبب فى تضرر 31 عمارة بالمنطقة، وأقر المسئولون فى النيابة بالمخالفات وتعهدوا بتصليحها، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء مديرية الإسكان للفحص والمعاينة، وإعطاء مهلة للشركة لتصليح ما أفسدته.

تلقت الرقابة الإدارية بلاغا بقيام شركة المحمودية للمقاولات بارتكاب مخالفات جسيمة عقب تنفيذها مشروع إسكان فى منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، بقيمة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه فى الصرف الصحى، مما تسبب فى تضرر 31 عمارة بالمنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث والتأكد من صحة البلاغ وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق .

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مصر 365