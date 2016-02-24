إشادة بدعم القيادة الرشيدة لـ «زايد للرعاية الإنسانية»

أشاد مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة ومراكزها والفئات، التي ترعاها للوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها، وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسسة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من مريم محمد الرميثي، وراشد عتيق كليب الهاملي، ومبارك سعيد الشامسي، وعبد الله عبد العالي الحميدان، والدكتور خالد عيضة الجابري، وطلال مصطفى الهاشمي بجانب حضور محمد محمد فاضل الهاملي الأمين العام للمؤسسة.

شكر

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رعاية سموه الكريمة ودعمه المتواصل للمؤسسة وبرامجها ومشاريعها الإنشائية.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، واطلع على ما تم تنفيذه من قرارات، وقدم الأمين العام لأعضاء المجلس تقريراً استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس، تضمن نشاطات المؤسسة من أبرزها تنظيمها ممثلة في نادي العين للعاقين التابع لها لمنافسات كأس العالم لرماية المعاقين 2016..

وتصدر منتخب الدولة «فريق نادي العين للمعاقين» للبطولة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد إضافة إلى إطلاق الدورة التاسعة من مشروع القصة المقروءة بطريقة برايل للمكفوفين على مستوى دول العالم.

وتضمن التقرير الذي عرضه على المجلس أبرز وأحدث مبادرات المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، وبحث أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل والتعليم لفئات ذوي الإعاقة المشمولين برعاية المؤسسة، التي تساعد في تنمية قدراتهم وطاقاتهم ودمجهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة.

تأهيل

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عقد مواصلات الإمارات لخدمة نقل الطلبة منتسبي المؤسسة في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها، وتحويل وحدة التوحد التابعة للمؤسسة في مدينة العين إلى مركز إضافة إلى عدد من التقارير حول سير العمل، التي اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة.