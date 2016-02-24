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شرطة الفجيرة تحيل مواطناً أحرق سيارته عمداً إلى النيابة العامة

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شرطة الفجيرة تحيل مواطناً أحرق سيارته عمداً إلى النيابة العامة شرطة الفجيرة تحيل مواطناً أحرق سيارته عمداً إلى النيابة العامة

ألقت إدارة شرطة دبا الفجيرة على مواطن يبلغ من العمر 23 عاماً قام بإضرام النار عمداً في مركبته من نوع مرسيدس في منطقة الوريعة.

وفي التفاصيل ذكر المقدم سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا أنه ورد بلاغ في الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء إلى مركز شرطة البدية عن وجود مركبة تحترق في منطقة الوريعة، وعلى الفور تم الانتقال من قبل الجهات المختصة من الدفاع المدني والمباحث ومسرح الجريمة وتم إخماد الحريق وبجمع الاستدلالات اتضح بأن مالك المركبة هو من قام بإحراق سيارته عمداً، وبناء على ما تم التوصل إليه من معلومات تم توجيه تهمة الحرق العمد للفاعل وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع يظهر فيه شاب من منطقة البدية بإمارة الفجيرة وهو يحرق سيارته من نوع مرسيدس  في إحدى المواقع الجبلية بالمنطقة، بعد أن قام في المقطع الأول للفيديو برميها بالحجارة في تصرف يدل على استياءه ورغبته الشديدة في إلحاق الضرر بمركبته، ورغم نداءات من في الموقع لثنيه عن تصرفه إلا أن المقطع الثاني من الفيديو أكد عزيمة الشاب واستمراره في فعله بعد أن اظهر الفيديو  النيران وهي تلتهم هيكل سيارته المورسيدس، و لاقى هذا الفعل استهجان الناس واعتبروه تصرف متكبر واستعلاء على نعمة الله وعدم اكتراثه بامتلاكه سيارة تعتبر من النوع الفاخر والتي كان يستطيع بيعها أو منحها لمحتاج.

وأشار سعادة العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، انه تم تحديد هوية الشاب بعد تداول الفيديو  بقيامه بحرق مركبته بالكامل ليتم ضبطه والتحقيق معه، حيث تبين أنه لا وجود لأية دوافع أمنية سوا عدم رغبة الشاب في سيارته الذي دفعه إلى إشعال النيران فيها والتخلص منها.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين وتؤكد أنها لن تتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والتحايل على الأنظمة والقوانين في الدولة.

 

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