تعيين عبير البلك مديرا لقصر ثقافة أسيوط

أعلن عبدالعال زهران، مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن اختيار "عبير عبدالحميد البلك"، مديرا لقصر ثقافة ديروط، كأصغر موظفة تتولى منصب مدير قصر ثقافة بمحافظة أسيوط، بعد اجتيازها الاختبارات التى تم فيها تقييم المرشحين للمنصب بنزاهة وحيادية.

ويذكر أن "البلك" حاصلة على ليسانس الألسن قسم لغة إنجليزية وألمانية، من جامعة المنيا، عام 2005، وحاصلة على دبلومة فى إدارة الموارد البشرية، مهارات الاتصال، إدارة الوقت، خدمة العملاء، ودورات حاسب آلى ولغة، ودورة فى الكتابة الصحفية.

كما شغلت "عبير البلك" منصب مسئول قسم الإعلام بفرع ثقافة أسيوط الثقافى، ومسئولة مسابقة "مبدعون واعدون"، "أفضل قارئ" و"المسابقة الأدبية لذوى الاحتياجات الخاصة" ضمن مبادرة صيف ولادنا لصيف 2015، وأخصائية حاسب آلى بقصر ثقافة ديروط.

كما سبق وأن عملت بمكتبة الطالب المركزية بجامعة أسيوط، وشاركت فى التغطية الإعلامية لمؤتمر أدباء مصر، مؤتمر نادى القصة، معرض صالون الشباب الـ29، معرض الكتاب الدولى بقصر ثقافة أسيوط، برنامج "أهالينا" بفرع ثقافة أسيوط، حفل افتتاح قناة السويس، وغيرها من الأنشطة، وتهوى كتابة القصة القصيرة والتصوير الفوتوغرافى.

وقالت "عبير البلك" فى أول تصريح صحفى لها فور الإعلان عن توليها المنصب، أطمح فى تكوين فريق مسرح وفريق لكورال الأطفال، وتكثيف الورش الفنية، منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وأخرى تهدف إلى تعليم حرفة يستطيع منها رواد القصر أن يعملوا بها.

وأضافت أن مركز ديروط بمحافظة أسيوط، خرج منه كتاب مثل "الروائى حمدى البطران، والروائى محمد مستجاب"، وبها الكثير من الشباب الموهوب وكثيرون فى حاجة إلى فرصة حقيقية لإظهار إبداعه وهذا هو دور القصر الحقيقى.

وقالت "البلك" أتقدم بخاص الشكر والتقدير إلى كافة العاملين بمديرية الثقافة بمحافظة أسيوط وفرع الصعيد الثقافى، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن رؤسائى وزملائى، وعلى رأسهم الفاضل عبد العال زهران، مدير عام المديرية الذى منحنى ثقته غالية، مما يتطلب عملا متواصلا حتى أكون عند حسن الظن، ولن أبخل بجهد أو وقت لتطوير العمل داخل قصر ثقافة ديروط فمواطنوه يستحقون المزيد من العمل.