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فريق بحثى بجامعة أسيوط يعلن تركيب مادة حفازة ملائمة للاستخدام فى الصناعة

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فريق بحثى بجامعة أسيوط يعلن تركيب مادة حفازة ملائمة للاستخدام فى الصناعة فريق بحثى بجامعة أسيوط يعلن تركيب مادة حفازة ملائمة للاستخدام فى الصناعة
أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، مدير مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادى عن نجاح فريق بحثى بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط فى إجراء بحث نجح خلاله فى أكسدة الكحول الميثيلى إلى فورمالدهيد بنسبة 97% .

جاء ذلك خلال الملتقى العلمى الذى نظمه المركز تحت عنوان "المواد متناهية الصغر من أجل التنمية المستدامة"، والذى عٌقد تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وبالتعاون مع مؤسسة فون همبلدوت الألمانية.

وعن تفاصيل البحث أوضح الفريق البحثى الذى يضم الدكتور عبد العزيز أحمد سعيد، العميد السابق لكلية العلوم، والدكتور محمد محمود عبدالوهاب والدكتور عليان محمد عليان من قسم الكيمياء بكلية العلوم أن البحث نجح فى أكسدة الكحول الميثيلى إلى الفورمالدهيد على أكسيد الموليبيديوم المحمول على الهيدروكس أباتيت كعامل حفاز نشط ذو اختبارية عالية، وهو ما مكن من الحصول على نتائج الفورمالدهيد بنسبة 97%، والتى تعد نتيجة بحثية غير مسبوقة ومهمة، وذلك لكونها منافس قوى لأنواع الحوافز المستخدمة حاليا فى المجالات الصناعية.

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