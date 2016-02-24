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عميد"الدولى للإعلام"من شرم الشيخ:الإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته

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عميد"الدولى للإعلام"من شرم الشيخ:الإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته عميد"الدولى للإعلام"من شرم الشيخ:الإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته
قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق، إن الإرهاب يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى ترويج ونشر فكره واستقطاب الشباب لتنفيذ مخططاته باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات فى العالم.

وأضافت هويدا أنه على جميع الشباب على مستوى العالم أن يعى جيدا ويتصدى للإرهاب عن طريق عدم الانسياق وراء شائعات وأخبار غير معروف مصدرها.

ويستكمل مؤتمر الشباب الدولى لأساليب التصدى لموجات الإرهاب والتطرف، والذى يقام تحت شعار"التصدرى للإرهاب .. مسئوليتنا" فعالياته لليوم الثاتى على التوالى بمدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 20 – 27 فبراير 2016 بالقاهرة وشرم الشيخ بمشاركة 24 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى .

وحاضرفى الجلسة الأولى للمؤتمر اليوم الأربعاء الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولى العالى للإعلام والكاتب الصحفى فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الدينى بالجريدة، والتى أقيمت تحت عنوان "تأثير وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى فى تشكيل الوعى والتصدى لأوجه الإرهاب والتطرف، بحضور وفود الدول العربية والأوروبية المشاركة فى المؤتمر.

وخلال الجلسة دارت مناقشات وأسئلة بين الوفود والمحاضرين عن ومدى أهمية وتأثير وسائل الإعلام سواء كانت إلكترونية أو مسموعة أو مقرؤة فى العالم .

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (1)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (2)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (3)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (4)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (5)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (6)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (7)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (8)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (9)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (10)

عميدالدولى للإعلاممن شرم الشيخالإرهاب يستخدم مواقع التواصل لتنفيذ مخططاته (11)
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