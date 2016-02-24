جامعة أسيوط تطلق مؤتمرا عن "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن عزم الجامعة إطلاق مؤتمر موسع فى مطلع الشهر المقبل حول "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب" والذى ينظمه مركز دراسات المستقبل بالجامعة، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، وذلك فى الفترة من 3-6 مارس، وذلك تحت رعاية كريمة من الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى رئيس رابطة العالم الإسلامى.

وقد صرح الدكتور جعيص بأن المؤتمر يأتى انطلاقاً من الدور التنويرى والثقافى لجامعة أسيوط وحرصها على حماية فكر وتوجهات الأجيال الشابة القادمة وخلق مناخ علمى معتدل ورؤية إعلامية تتمتع بالشفافية والمصداقية، مؤكداً أهمية المؤتمر الذى يأتى فى ظل ظروف عصيبة وما يشهده العالم العربى والإسلامى من تداعيات لأفكار الغلو والتطرف والإرهاب والذى ينعكس فى المشهد الدعوى والفكرى والإعلامى فى الوطن العربى.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور وسائل الإعلام المختلفة فى التعامل مع الإرهاب، واستخدام الجماعات الإرهابية لوسائل الاتصال والتواصل وسبل دعم التواصل بين المؤسسات الإعلامية والأمنية والعلمية للتصدى للإرهاب والتطرف وكذلك كيفية مواجهة الإرهاب الإلكترونى، وكذلك المسئوليات القانونية لوسائل الإعلام فى تناول قضايا التطرف والإرهاب والتشريعات، وكذلك دورها فى مكافحة الإرهاب، كما يهدف المؤتمر إلى طرح مقترح لاستراتيجية إعلامية متكاملة للتصدى للإرهاب.

وقد أضافت دكتورة سحر عبد الجيد، مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، أن المؤتمر يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإعلام والإرهاب ما بين التشخيص والواقع، ووسائل الإعلام وقضايا الإرهاب، وكذلك محور خاص بمناقشة كيفية وضع خطة إعلامية شاقة لمواجهة الإرهاب.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور رؤساء عشرين جامعة عربية وإسلامية إلى جانب مشاركة كثيفة من العلماء والباحثين والمفكرين المتخصصين فى هذا المجال.