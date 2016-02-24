تحرير 1101 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1101 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 473 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و123 مخالفة إزالة ملصقات و128 مخالفة انتظار خاطئ و6 حجز سيارة و186 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و72 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و19 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 17 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 16 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 12 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و30 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.