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اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 48 قرية بالوادى الجديد

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اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 48 قرية بالوادى الجديد اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 48 قرية بالوادى الجديد
قالت المهندسة منى محمد على مدير عام إدارة المشروعات بديوان عام محافظة الوادى الجديد، إنه تم اعتماد الأحوزه العمرانية لعدد 39 عزبة ونجع وتابع بمراكز المحافظة بالإضافة إلي عدد 9 وحدات محلية قروية تم اعتمادها خلال لقاء اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بالدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العمة للتخطيط العمرانى بواقع 2 لمركز الخارجة وعدد 6 لمركز الفرافرة وقرية واحدة بمركز بلاط ليصل الإجمالى المعتمد 48 وحدة محلية وقريه وعزبة وتابع على مستوى المحافظة.

وأضافت منى محمد فى بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ أصدر توجيهات بسرعة البدء في إقامة الخدمات والمرافق لتقسيمات الشباب والمناطق الحرفية بالقرى التى تمت الموافقة على اعتماد الحيز العمرانى له لتسليمها للشباب للاستفادة منها .

وأكدت مدير عام المشروعات بأنه تم عرض الحيز العمراني المقترح تحديثه لمدينتي باريس وموط في إجتماع موسع برئاسة اللواء المحافظ وبحضور لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الإقليمي بقطاع أسيوط والمكتب الاستشاري والمختصين المعنيين بالمحافظة للبدء في تنفيذ العمل لاستكمال المشروعات المتوقفة علي إعتماد الحيز العمراني بتلك المدن .

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مصر 365