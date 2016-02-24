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بالصور.. إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط

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بالصور.. إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط بالصور.. إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط
أكد المهندس بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط إزالة 42 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وإزالة 39 حالة تنظيم بقرى المركز خلال شهر، مشيرا إلى فتح عدة منافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة، بالإضافة إلى منافذ اللحوم بالتنسيق مع القوات المسلحة لبيع اللحوم الطازجة بسعر 55 جنيها للكيلو .

وقال بدرى إن المتابعة مستمرة بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، مضيفا بأن إدارة الرخص التجارية قامت باستخراج وتحويل 14 رخصة تجارية وصناعية، بالإضافة إلى استخراج 7 رخص مبانى خلال شهر.

وأشار بدور إدارة شئون البيئة بالمركز فى المرور اليومى والدورى على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة وعمل محاضر للمخالفين ومعاينة الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها أو عمل المحاضر اللازمة لها بالإضافة إلى عمل محاضر بيئة ونظافة بشكل مستمر، حيث بلغ عدد محاضر البيئة 63 محضر بيئة، طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وعدد 25 محضر نظافة ومتابعة العيادات الخاصة والمستشفيات من الناحية البيئية وعمل محاضر إذا لزم الأمر، حيث توجد بها نفايات خطرة وخلافه .

وأضاف رئيس مركز القوصية إلى الحملات المستمرة على الأسواق ونقل الأسواق المخالفة إلى الأماكن المخصصة لها مثل سوق السمك والخضراوات والفاكهة وعمل محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى استمرار انعقاد لجنة متابعة أنفلونزا الطيور والمكونة من مسئولى الصحة والبيئة والطب البيطرى والزراعة، وتقوم بمتابعة تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 وكذا قرارات اللجنة العليا، لمتابعة أنفلونزا الطيور والمرور على المحلات لمنع بيع الطيور الحية بها .

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (10)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (11)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (1)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (2)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (3)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (4)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (5)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (6)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (7)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (8)

إزالة 42 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بأسيوط (9)
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